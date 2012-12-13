金砖国家: 12月12日股汇市收盘纵览

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透12月13日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周三)走势纵览.
MSCI新兴市场指数 微涨,报1,041.37点.
中国股市:沪综指周三窄幅震荡后以小涨报收,新疆板块因城镇化规划获批领涨.市场近期连续上行后,场内热点已有所减少,随着城镇化利好充分消化,反弹可能已接近尾声.沪综指 收报2,082.726点,涨8.022点或0.39%.上海A股今日成交570亿元人民币,昨日为678亿元.
香港股市:触及16个月收盘高位,较内地市场的优势扩大,因并购活动增加且隔夜美股强劲,鼓励投资者追涨近期涨势.恒生指数 收高0.8%,报22,503.4点.恒生国企指数 上涨1.5%.
中国汇市:人民币兑美元即期 周三在宽幅振荡后收低,三周以来首次在盘间未触及波幅区间上限.交易员称,客盘方面虽偏向净结汇,但大行美元买盘持续强劲,预计短期内即期汇价可能在6.25元上方盘整.境内美元人民币一年期掉期 升水报920点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3438元.
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印度股市:连跌第四天.但非银行金融类股上涨,因政府与反对派就一份银行业修正案达成协议.指标BSE指数 下跌0.16%,报19,355.26点.
印度汇市:卢比兑美元下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)决议出炉前市场谨慎情绪蔓延.但印度制造业增长强劲和售股相关的资金流入,均支撑本币.卢比兑美元 收盘报54.32/33,弱于周二收盘54.26/27. ==============================================================
俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,506.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.64%至800.36点.
俄罗斯汇市:卢布兑美元 升0.39%至30.5975;卢布兑欧元 涨0.12%,报39.8840. ==============================================================
巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.25%,报59,474.18点.
巴西汇市:美联储承诺向经济挹注更多资金提振拉美货币.雷亚尔兑美元 收高0.1%,报2.0742. ==============================================================
南非股市:锁定创纪录的收盘高位,涨势延续到第三天,因市场寄望美国推出更多刺激措施,提振全球风险资产.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.51%,收盘创34,415.32点的纪录收盘高位,盘中纪录高点为34,460.45.综合指数 亦收高0.59%至收盘纪录高位38,763.64点,盘中曾触及纪录高点38,789.43点.
南非汇市:兰特兑美元在美联储开会前走软.1508GMT,兰特兑美元 下跌0.27%至8.6777,周二纽约市场尾盘则报8.6551. (完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。