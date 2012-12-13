金砖国家: 12月12日股汇市收盘纵览

路透12月13日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月12日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 微涨,报1,041.37点.

中国股市:沪综指周三窄幅震荡后以小涨报收,新疆板块因城镇化规划获批领涨.市场近期连续上行后,场内热点已有所减少,随着城镇化利好充分消化,反弹可能已接近尾声.沪综指 收报2,082.726点,涨8.022点或0.39%.上海A股今日成交570亿元人民币,昨日为678亿元.

香港股市:触及16个月收盘高位,较内地市场的优势扩大,因并购活动增加且隔夜美股强劲,鼓励投资者追涨近期涨势.恒生指数 收高0.8%,报22,503.4点.恒生国企指数 上涨1.5%.

中国汇市:人民币兑美元即期 周三在宽幅振荡后收低,三周以来首次在盘间未触及波幅区间上限.交易员称,客盘方面虽偏向净结汇,但大行美元买盘持续强劲,预计短期内即期汇价可能在6.25元上方盘整.境内美元人民币一年期掉期 升水报920点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3438元.

==============================================================

印度股市:连跌第四天.但非银行金融类股上涨,因政府与反对派就一份银行业修正案达成协议.指标BSE指数 下跌0.16%,报19,355.26点.

印度汇市:卢比兑美元下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)决议出炉前市场谨慎情绪蔓延.但印度制造业增长强劲和售股相关的资金流入,均支撑本币.卢比兑美元 收盘报54.32/33,弱于周二收盘54.26/27. ==============================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,506.910点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.64%至800.36点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 升0.39%至30.5975;卢布兑欧元 涨0.12%,报39.8840. ==============================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 下跌0.25%,报59,474.18点.

巴西汇市:美联储承诺向经济挹注更多资金提振拉美货币.雷亚尔兑美元 收高0.1%,报2.0742. ==============================================================

南非股市:锁定创纪录的收盘高位,涨势延续到第三天,因市场寄望美国推出更多刺激措施,提振全球风险资产.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.51%,收盘创34,415.32点的纪录收盘高位,盘中纪录高点为34,460.45.综合指数 亦收高0.59%至收盘纪录高位38,763.64点,盘中曾触及纪录高点38,789.43点.