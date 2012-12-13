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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 09:10 BJT

台湾央行: 开放申购30、91及182天期存单,不设发行目标

路透台北12月13日 - 台湾央行周四表示,开放三种天期存单申购,不设发行目标.今日存单到期金额为685.5亿台币.

央行存单各天期发行利率如下:30天期为0.87%;91天期为0.93%;182天期则为1.05%.

央行上日共发行6,326亿台币存单.

拆款中心资料 显示,周三超额准备为负225亿台币;累计超额准备为负725亿台币,加计前期1%的超额准备为728亿台币.(完)

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