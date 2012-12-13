台湾货币市场: 12月14日及本提存期资金预期变化一览表

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月14日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因 素摘要如下: * 宽松因素: 央行存单到期4,547.5亿台币 * 紧缩因素:央行料发行存单182天期国库券发行,金额300亿台币. ============================================================== **宽松因素: *央行存单到期2兆(万亿)8,098.45亿台币 : 12/15 511.4 0 12/16 3,336.00 12/17 159.0 0 12/18 44.0 0 12/19 3,854.50 12/20 328.5 0 12/21 2,951.50 12/22 411.5 0 12/23 2,600.00 12/24 130.0 0 12/25 61.0 0 12/26 3,235.35 12/27 232.5 0 12/28 2,931.50 12/29 252.0 0 12/30 3,617.10 12/31 185.80 1/1 58.00 1/2 2,902.80 1/3 296.00 *公债还本付息共634.5亿台币: 12/17 91甲11期公债还本300亿台币 12/17 91甲11期公债付息7.5亿台币 12/19 87甲3期公债还本300亿台币 12/19 87甲3期公债付息20.625亿台币 12/28 99甲9期公债付息6.375亿台币 *月底军公教薪饷拨款. **紧缩因素: *12/18:10年期101/9期增额公债发行,金额400亿台币,13日标售. *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。