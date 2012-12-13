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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场: 12月14日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北12月14日 - 台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因
素摘要如下: 
    * 宽松因素: 央行存单到期4,547.5亿台币
    * 紧缩因素:央行料发行存单182天期国库券发行,金额300亿台币. 

==============================================================
    **宽松因素:
    *央行存单到期2兆(万亿)8,098.45亿台币 : 
    
      12/15                    511.4
                                  0 
      12/16                 3,336.00
                                    
      12/17                    159.0
                                  0 
      12/18                     44.0
                                  0 
      12/19                 3,854.50
                                    
      12/20                    328.5
                                  0 
      12/21                 2,951.50
                                    
      12/22                    411.5
                                  0 
      12/23                 2,600.00
                                    
      12/24                    130.0
                                  0 
      12/25                     61.0
                                  0 
      12/26                 3,235.35
                                    
      12/27                    232.5
                                  0 
      12/28                 2,931.50
                                    
      12/29                    252.0
                                  0 
      12/30                 3,617.10
                                    
      12/31                  185.80 
       1/1                    58.00
       1/2                 2,902.80 
                                    
       1/3                   296.00 
    *公债还本付息共634.5亿台币:
    
    12/17        91甲11期公债还本300亿台币
    12/17        91甲11期公债付息7.5亿台币
    12/19        87甲3期公债还本300亿台币
    12/19        87甲3期公债付息20.625亿台币
    12/28        99甲9期公债付息6.375亿台币

    *月底军公教薪饷拨款. 
    
    **紧缩因素:
    *12/18:10年期101/9期增额公债发行,金额400亿台币,13日标售.
    *菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

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