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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 09:38 BJT

全球金市: 美国主力期金合约下跌逾1%,受停损卖单打压

路透12月13日--- - 交投最为活跃的美国期金合约 周四跌逾1
%至每盎司1,700美元下方,受停损卖盘打压,上日曾在美联储宣布的购债计
划刺激下升至近两周高位.

    现货金<XAU= >跌1%至每盎司1,694.16美元,美国期银 跌逾2%
至每盎司32.88美元.(完)

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