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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 10:31 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升至83.43,之后失去动能

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* 海外投资者买盘推动美元/日圆在亚洲盘升至83.43,隔夜高位在83.30

* 有传闻称日本投资者趁当前涨势抛售,83.50前方有大量期权抛售

* 美元兑日圆期权卖兴一直延续到84.00

* 在之前的阻力位83.00附近买兴浓厚

(完)

(编译 李爽; 审校 龚芳)

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