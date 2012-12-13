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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 15:09 BJT

中国股市: 沪综指收低1%,冲高遇阻力区引发获利盘回吐

路透上海12月13日 - 中国股市沪综指周四收盘下跌1%.分析师指出,近期大盘反弹势头明显放缓,上档密集成交区阻力较大,一些投资者兑现获利盘,暂时离场,大盘在60日均线2,061.6点附近盘整.

沪综指 收报2,061.476点,跌21.251点,,或1.02%.上海A股今日成交521亿元人民币,昨日为570亿元.

"碰上密集成交区,不放量就上不去,获利回吐盘就出来了."长江证券分析师宋中庆指出.

他还认为,尽管美联储继续量化宽松刺激日本,韩国和台湾等亚洲股市今日上涨,但A股市场仍主要受国内因素影响,该调整的时候还是出现调整.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.

沪深300指数 收盘跌1.11%,报2,242.635点.沪深300指数12月合约 尾盘报2,250.4点,跌0.7%,成交量为523,090手.(完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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