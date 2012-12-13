韩国央行: 连续第二个月维持利率不变

中国债市动态：现券持稳期货震荡走弱，美联储加息在望市场情绪谨慎
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
韩国央行总裁金仲秀在会后新闻发布会上称,维持利率不变的决议是一致通过的.
其并称,全球经济或将逐步复苏,但欧元区财政危机与美国财政紧缩问题对经济增长构成很大下行风险.
他表示,国内经济产出缺口为负的情况或将持续相当长一段时间,因为欧元区财政危机迟迟不能解决,而且全球经济未能及时回暖.
此外,由于需求压力下降,通胀可能暂时保持较低水平.(完) (编译 程琳; 审校 艾茂林)
路透北京3月3日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率变动不大，国债期货震荡略收低。交易员表示，美联储3月会议加息在望，市场情绪谨慎，期货高开震荡，随后回落；中国两会（全国人大和政协会议）亦即将召开，投资者静待会议间隙是否会透露出新的政策信息。
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50