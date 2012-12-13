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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 10:51 BJT

韩国央行: 连续第二个月维持利率不变

韩国央行总裁金仲秀在会后新闻发布会上称,维持利率不变的决议是一致通过的.

其并称,全球经济或将逐步复苏,但欧元区财政危机与美国财政紧缩问题对经济增长构成很大下行风险.

他表示,国内经济产出缺口为负的情况或将持续相当长一段时间,因为欧元区财政危机迟迟不能解决,而且全球经济未能及时回暖.

此外,由于需求压力下降,通胀可能暂时保持较低水平.(完) (编译 程琳; 审校 艾茂林)

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