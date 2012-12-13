台湾债市: 公债RP利率持稳,银行与寿险愿安排跨月资金

路透台北12月13日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳在既有区间.市场资金浮滥依旧,但区间底部也相当坚实,无论公债或公司债利率都无法跌破0.70%、0.80%整数关卡. 一证券商交易员指出,市场资金状况每天都差不多,只能用一个"滥"字形容,由于资金调度无虞,除了投信外,许多银行及寿险愿意以相同的利率跨过年底. "投信资金做不出来,要等到月底才会跨."他说. 另一证券商交易员也表示,投信资金落点的安排仍以月内为主,银行与寿险的公司债则已落到明年1月的第一或第二周. 证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%. 交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)