台湾债市: 公债RP利率持稳,银行与寿险愿安排跨月资金

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北12月13日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周四持稳在既有区间.市场资金浮滥依旧,但区间底部也相当坚实,无论公债或公司债利率都无法跌破0.70%、0.80%整数关卡. 一证券商交易员指出,市场资金状况每天都差不多,只能用一个"滥"字形容,由于资金调度无虞,除了投信外,许多银行及寿险愿意以相同的利率跨过年底. "投信资金做不出来,要等到月底才会跨."他说. 另一证券商交易员也表示,投信资金落点的安排仍以月内为主,银行与寿险的公司债则已落到明年1月的第一或第二周. 证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%. 交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。