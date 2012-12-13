台湾货币市场: 182天期国库券决标贴现率料在0.63%附近

路透台北12月13日 - 台湾银行业和票券商交易人士周四表示,今日将标售的182天期国库券决标贴现率料在0.63%附近,市场资金虽分配不均,但仍有部分外商银行有资金需要配置.

货币市场资金10月底时相当泛滥,当时的182天期国库券决标贴现率即在0.63%.

一位外商银行交易员表示,年底将届有部分外商银放弃竞标此期国库券,但会去竞标的外商银还是有,预期本期国库券的投标倍数会略趋低,但特定资金仍将竞逐此期国库券,决标贴现率预料仍会稍微跌破0.63%.

另外一位大型票券商交易主管说,近期外资又呈现净汇入,市场的资金实在太多,因此决标贴现率看低不看高,料会向前期的0.63%比价.

"半年期的国库券比较受欢迎,愈短(天期)的愈好,"前述外商交易员表示.

但也有交易员表示,少数大型的外商银行近期逆势拆入,本期国库券的决标贴现率预料会略比上期的0.63%走高,估约在0.65%附近.

本期182天期国库券将于明日发行,金额为300亿台币.

以下为2011年以来国库券发行细节:

标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数 2012年

11月30日 364 300 0.700 2.00

11月26日 273 300 0.650 2.51

10月29日 182 300 0.630 3.32

9月 5日 91 150 0.630 4.56

8月13日 364 200 0.780 3.96

7月24日 273 300 0.770 2.91

6月21日 364 250 0.834 3.34

4月30日 182 250 0.835 4.01

4月19日 91 300 0.800 2.43

2011年

12月23日 182 212* 0.850 1.34

12月20日 273 300 0.845 2.35

12月 8日 182 300 0.770 2.40

11月28日 273 200 0.850 2.65

10月28日 182 250 0.770 2.52

9月 8日 91 350 0.637 2.62

8月10日 273 300 0.855 3.37

4月29日 91 300 0.650 2.86

4月7 日 364 300 0.837 2.86

3月29日 273 200 0.767 4.17

2月24日 182 250 0.710 3.36

1月7日 91 250 0.411 4.68