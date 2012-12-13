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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 11:17 BJT

韩国已公布经济指标--2012/12/13

经济指标             时间       最新数据      前月/季数据    下次公布时     预估值
                                                                      间(GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季        +0.1%-@-r       +0.3%-@-r      --           --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)     11月             +1.6%           +2.1%      --           --
                                                                                   
 工业生产(m/m)                10月         +0.6%-@-p       +0.7%-@-r   12月30日        --
 失业率                       11月            3.0%-@          3.0%-@      --           --
 贸易收支(亿美元)             11月          顺差45-p        顺差31-r    1月1日         --
 
    注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 

    参看全球经济数据相关资料,可点选 
    参看韩国经济数据相关资料,可点选 

 (编译 戴素萍; 审校 高琦)

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