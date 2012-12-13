韩国已公布经济指标--2012/12/13

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前月/季数据 下次公布时 预估值 间(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.1%-@-r +0.3%-@-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +1.6% +2.1% -- -- 工业生产(m/m) 10月 +0.6%-@-p +0.7%-@-r 12月30日 -- 失业率 11月 3.0%-@ 3.0%-@ -- -- 贸易收支(亿美元) 11月 顺差45-p 顺差31-r 1月1日 -- 注: p-初值; r-经修正; @-经季节调整.(完) 参看全球经济数据相关资料,可点选 参看韩国经济数据相关资料,可点选 (编译 戴素萍; 审校 高琦)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。