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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 11:23 BJT

《汇市简讯》英国数据表现支撑英镑/美元的技术面偏多

0301GMT

* 英国就业数据较预期强劲,加上美元走软,支持英镑/美元隔夜走势

* 亚洲时段出现小幅修正,因美元空头回补

* 5、10、及20日移动均线随波林格区间走高

* 日线动能指标向上,显示有进一步上升空间

* 买盘在1.6100,1.6175/80区间为初步阻力所在

* 技术图表(link.reuters.com/zej64t) (完)

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