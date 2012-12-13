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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 11:46 BJT

欧洲金融: 欧盟财长同意允许欧洲央行监管欧元区银行业

路透布鲁塞尔12月13日 - 欧盟官员周四表示,欧盟国家已同意允许欧洲央行担任欧元区银行业的最高监管机构.

"已达成协议,"一名欧盟官员称.

新监管体系应会在明年底之前运作,但各国部长同意,如果欧洲央行需要更多准备时间,则开始运作的时间可以延后.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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