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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 12:22 BJT

欧洲金融: 欧洲银行业监管体系将从2014年3月起运行

路透布鲁塞尔12月13日 - 德国财政部长朔伊布勒周四表示,监管欧元区银行业的新系统将从2014年3月1日起运行.

"我们已经达成主要重点,将建立一个欧洲银行业监管机构,应该会在2014年开始负责运行,"他向记者表示,并称监管机构的职责应从3月1日起开始.

朔伊布勒表示,这个以欧洲央行为首的监管机构相关立法,将在与欧洲议会磋商后,在2013年2月之前完成,欧洲央行将有一年时间为新任务作好准备.(完)

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