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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 12:36 BJT

《汇市简讯》美元/瑞郎守住0.9240的支撑,下档目标位在0.9215

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* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议结果带动美元在隔夜市场下跌0.7%

* 贝南克财政悬崖言论带来小幅反弹

* 守住位于0.9240略上方的近期区间支撑位

* 动能研究显示走势偏空

* 若下破,将下看10月触及的趋势低位0.9215 (完)

(编译 洪曦; 审校 龚芳)

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