欧洲经济指标预测--12月14日-12月21日****

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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路透12月14日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 12月10日当周 12月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 45.0 44.5 法国Markit服务业PMI 45.9 45.8 法国Markit综合PMI -- 44.3 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 47.2 46.8 德国Markit服务业PMI 50.0 49.7 德国Markit综合PMI -- 47.9 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.6 46.2 欧元区Markit服务业PMI 47.0 46.7 欧元区Markit综合PMI 46.8 46.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- 持平 欧元区就业人口(较上年同期) -- -0.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% +0.2% 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +2.2% +2.2% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.1% +0.3% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期) +1.5% +1.6% * 12月17日当周 12月17日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 10月 -- 顺差10.02 意大利全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差4.08 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差155 顺差98 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.6% 欧元区薪资(较上年同期) -- +1.7% 12月18日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -- +0.5% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.6% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) -- +3.2% 英国扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.5% 英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期) -- +3.1% 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 11月 -- +0.4% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) -- +0.1% 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.1% 英国PPI产出物价(较上年同期) -- +2.5% 英国核心PPI产出物价(较前月) -- +0.1% 英国核心PPI产出物价(较上年同期) -- +1.4% 12月19日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 10月 -- 盈余35 欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元) 盈余60 盈余8 0900 欧元区净投资流动(亿欧元) 10月 -- 流出36 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 102.1 101.4 德国Ifo企业现况指数 108.5 108.1 德国Ifo企业预期指数 96.4 95.2 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月) 10月 -- -4% 意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期) -- -12.8% 意大利工业销售(经季节调整,较前月) -- -4.2% 0930 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 12月 -- 0-9-0 1100 英国CBI零售销售差值 12月 -- 33 12月20日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国PPI(较前月) 11月 持平 持平 德国PPI(较上年同期) +1.5% +1.5% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差28.21 0900 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 10月 -- +0.1% 意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期) -- -1.7% 0930 英国零售销售(较前月) 11月 -- -0.8% 英国零售销售(较上年同期) -- +0.6% 英国扣除燃油的零售销售(较前月) -- -0.7% 英国扣除燃油的零售销售(较上年同期) -- +1.1% 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差14.7 1500 欧元区消费者信心指数 12月 负26.25 负26.9 12月21日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 -- 负22 0700 德国GfK消费者信心指数 1月 5.9 5.9 0745 法国企业景气判断指数 12月 90 88 0900 意大利薪资(较前月) 11月 -- +0.2% 意大利薪资(较上年同期) -- +1.5% 0930 英国经常帐(亿英镑) 第三季 -- 赤字208 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +1.0% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) -- -0.1% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 -- 65 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余146.8 1000 意大利消费者信心指数 12月 -- 84.8 12月21-28日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -0.4% -0.6% 德国进口物价(较上年同期) +0.8% +1.5%
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。