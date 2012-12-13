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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 07:03 BJT

****欧洲经济指标预测--12月14日-12月21日****

路透12月14日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    * 12月10日当周   

 12月14日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0758      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                 12月初值           45.0           44.5
           法国Markit服务业PMI                                                    45.9           45.8
           法国Markit综合PMI                                                        --           44.3
 0828      德国Markit制造业PMI                                 12月初值           47.2           46.8
           德国Markit服务业PMI                                                    50.0           49.7
           德国Markit综合PMI                                                        --           47.9
 0858      欧元区Markit制造业PMI                               12月初值           46.6           46.2
           欧元区Markit服务业PMI                                                  47.0           46.7
           欧元区Markit综合PMI                                                    46.8           46.5
 1000      欧元区就业人口(较前季)                                第三季             --           持平
           欧元区就业人口(较上年同期)                                               --          -0.6%
 1000      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)              11月终值          -0.2%          +0.2%
           欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                            +2.2%          +2.2%
           欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                                -0.1%          +0.3%
           欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期)                            +1.5%          +1.6%
    
   
    * 12月17日当周

 12月17日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0900      意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元)                        10月             --      顺差10.02
           意大利全球贸易收支(亿欧元)                                               --       顺差4.08
 1000      欧元区贸易收支(亿欧元)                                  10月        顺差155         顺差98
 1000      欧元区劳工成本(较上年同期)                            第三季            --          +1.6%
           欧元区薪资(较上年同期)                                                  --          +1.7%
 
   
 12月18日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0930      英国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         11月             --          +0.5%
           英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                      --          +2.7%
           英国零售物价指数(RPI)(较前月)                                            --          +0.6%
           英国零售物价指数(RPI)(较上年同期)                                        --          +3.2%
           英国扣除抵押贷款的RPI(较前月)                                            --          +0.5%
           英国扣除抵押贷款的RPI(较上年同期)                                        --          +3.1%
 0930      英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月)                 11月             --          +0.4%
           英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期)                              --          +0.1%
           英国PPI产出物价(较前月)                                                  --          +0.1%
           英国PPI产出物价(较上年同期)                                              --          +2.5%
           英国核心PPI产出物价(较前月)                                              --          +0.1%
           英国核心PPI产出物价(较上年同期)                                          --          +1.4%
    
    
 12月19日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0900      欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元)                      10月             --         盈余35
           欧元区经常帐(经季节调整)(亿欧元)                                     盈余60          盈余8
 0900      欧元区净投资流动(亿欧元)                                10月            --          流出36
 0900      德国Ifo企业景气判断指数                                 12月          102.1          101.4
           德国Ifo企业现况指数                                                   108.5          108.1
           德国Ifo企业预期指数                                                    96.4           95.2
 0900      意大利工业订单(经季节调整,较前月)                       10月            --             -4%
           意大利工业订单(未经季节调整,较上年同期)                                  --         -12.8%
           意大利工业销售(经季节调整,较前月)                                        --          -4.2%
 0930      英国央行投票情况(升息-不变-降息)                        12月             --          0-9-0
 1100      英国CBI零售销售差值                                     12月             --             33
    
  
 12月20日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      德国PPI(较前月)                                         11月           持平           持平
           德国PPI(较上年同期)                                                   +1.5%          +1.5%
 0700      瑞士贸易收支(亿瑞郎)                                    11月             --      顺差28.21
 0900      意大利零售销售(经季节调整,较前月)                       10月            --           +0.1%
           意大利零售销售(未经季节调整, 较上年同期)                                 --          -1.7%
 0930      英国零售销售(较前月)                                    11月             --          -0.8%
           英国零售销售(较上年同期)                                                --          +0.6%
                                                                                        
           英国扣除燃油的零售销售(较前月)                                          --          -0.7%
           英国扣除燃油的零售销售(较上年同期)                                      --          +1.1%
 1000      意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)                          11月            --        顺差14.7
 1500      欧元区消费者信心指数                                    12月        负26.25        负26.9
 
     
 12月21日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0001      英国Gfk消费者信心指数                                   12月             --           负22
 0700      德国GfK消费者信心指数                                    1月            5.9            5.9
 0745      法国企业景气判断指数                                    12月             90             88
 0900      意大利薪资(较前月)                                      11月             --          +0.2%
           意大利薪资(较上年同期)                                                   --          +1.5%
 0930      英国经常帐(亿英镑)                                    第三季             --        赤字208
 0930      英国国内生产总值(GDP)(较前季)                     第三季终值             --          +1.0%
           英国国内生产总值(GDP)(较上年同期)                                        --          -0.1%
 0930      英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)                        11月             --             65
           英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                                      --      盈余146.8
 1000      意大利消费者信心指数                                    12月             --           84.8
       
    
 12月21-28日
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段         预估值           前值
 0700      德国进口物价(较前月)                                    11月          -0.4%          -0.6%
           德国进口物价(较上年同期)                                              +0.8%          +1.5%

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