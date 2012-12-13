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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 14:12 BJT

《路透碳点》ICE碳权价格跌至0.15美元纪录低点,观望欧盟投票

路透伦敦12月13日 - 联合国碳权(carbon credits)价格周三惨跌至纪录低点,交易商表示,拥有大量排放减量单位(Emission Reduction Units,ERUs)的大公司强力抛售,导致价格大跌.

洲际交易所(ICE)欧洲12月ERU期货合约开盘报0.32美元,但早盘随即跌至仅0.15美元的纪录低点.1550GMT时,该合约报0.23美元,成交量达到700万单位.

"三家大型的初级市场交易对手强力抛售,今天一定有很大量的碳权被放出来,"一交易商表示.

另一位交易商称,欧盟可能会禁止企业在欧盟排放权交易计划(EU Emissions Trading Scheme)中使用某些碳权,打压了价格.欧盟将针对上述议案进行投票.(完)

如欲参考原文报导,请点选

(编译 沈以文; 审校 白云)

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