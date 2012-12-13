路透调查: 2013年欧元区经济复苏希望进一步降低

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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路透伦敦12月12日 - 一项路透调查结果显示,2013年欧元区经济复苏希望进一步降低.受访分析师称,经济衰退在过去三个月中加深. 对欧元区一些最大经济体健康状况的巨大疑问,使得欧元区在明年极不可能出现任何重大反弹,或许要等到2014年甚至更晚才能出现.
路透周三对超过70名分析师进行的调查显示,在最好的情况下,欧元区经济明年初会陷于停滞,随后在第二季实现约0.2%的微弱增长.
这一预测为路透于今年1月开始就2013年经济展望展开调查以来最差的一次.所有受访分析师均认为,欧元区经济在当季不会增长.
总的来说,分析师预估2013年全年欧元区经济平均增长率为零.
德国是欧元区整体经济增长的最大动力,而该国经济传出的讯号不佳.
"德国关键的调查结果中几乎没有迹象表明,该国经济将在第四季实现复苏.该国10月工业生产却大幅下跌2.6%,"Investec首席分析师Philip Shaw在研究报告中表示.
"因此,经济复苏将比此前预期的更为遥远.我们已将2013年欧元区GDP增长预测自增长0.3%下调为下降0.4%."
分析师现在相信,欧元区第四季经济料将萎缩0.3%,此前预测为萎缩0.2%.这意味着自第三季下滑0.1%后,欧元区经济衰退已进一步加深.
调查结果相关图标请点选:(link.reuters.com/ryf64t)
尽管已对经济不景气状况达成清晰共识,但受访者对欧洲央行还将采取何种措施加以应对这个问题,分析师的回答分为两派.
有39位分析师认为欧洲央行将在明年第一季保持再融资利率稳定在目前0.75%的低点上,另外38位分析师则相信欧央行会进一步下调该利率至0.5%.
无论欧洲央行最终决定采取何种举措,通胀看起来都不太可能成为阻力.
调查显示,欧元区通胀率料将在2013年第二季跌破2%的央行目标区间上限,并维持在该水准至明年中.
分析师预估中值显示,希腊在2013年退出欧元区的机率仅为25%,与10月进行的调查结果相呼应,当时34位基金经理中仅有8位预期希腊将于2013年退出欧元区.(完)
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