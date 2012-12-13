主要国家经济指标预测--12月14日****

路透12月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月13日(四) 2350 日本短观大型制造业景气判断指数 第四季 负10 负3 日本短观大型非制造业景气判断指数 正5 正8 日本短观小型制造业景气判断指数 负20 负14 日本短观小型非制造业景气判断指数 负12 负9 日本短观大型企业资本支出 5.00% 6.40% 日本短观小型企业资本支出 2.90% 持平 12月14日(五) 0430 日本工业生产 10月修正值 -- +1.8% 日本产能利用率指数(较上月) 10月 -- -5.5% 0200 新西兰公债外资持有比率 11月 -- 60.4% 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 45.0 44.5 法国Markit服务业PMI 45.9 45.8 法国Markit综合PMI -- 44.3 0828 德国Markit制造业PMI 12月初值 47.2 46.8 德国Markit服务业PMI 50.0 49.7 德国Markit综合PMI -- 47.9 0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.6 46.2 欧元区Markit服务业PMI 47.0 46.7 欧元区Markit综合PMI 46.8 46.5 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- 持平 欧元区就业人口(较上年同期) -- -0.60% 1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 -0.2% +0.2% 欧元区HICP(较上年同期) +2.2% +2.2% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月) -0.1% +0.3% 欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期) +1.5% +1.6% 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.1% 美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +1.9% +2.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期) +2.0% +2.0% 1330 美国实质所得(较前月) 11月 +0.1% -0.2% 1415 美国工业生产(较前月) 11月 +0.3% -0.4% 美国产能利用率 78.0% 77.8% 1530 美国ECRI一周领先指标 12月7日当周 -- 126.8 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 12月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 -- 韩国央行公布基准利率 12月 2.75% 2.75% 0030 澳洲新车销售 11月 持平 -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 11月 持平 -- 瑞士生产者/进口物价(较上年同期) +1.2% -- 0830 瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标 第四季 0-0.25% 0.13% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2% 意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.5% +2.5% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -0.3% -0.3% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) +2.6% +2.6% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负12 负16 1330 美国零售销售(较前月) 11月 +0.3% +0.5% 美国扣除汽车的零售销售(较前月) 持平 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.8% -0.5% 美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +1.5% +1.8% 美国核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% 美国核心PPI(较上年同期) +2.2% +2.2% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月8日当周 34.3 37.0 美国初请失业金人数四周均值(万人) 38.15 -- 美国续请失业金人数(万人) 12月1日当周 319.8 321 1330 加拿大新屋价格(较前月) 10月 +0.2% +0.1% 1500 美国企业库存(较前月) 10月 +0.4% +0.4% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -5.5% -- 韩国进口物价(较上年同期) -7.6% --