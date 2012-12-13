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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--12月14日****

路透12月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段          预估值           前值
 12月13日(四)                                                                            
 2350      日本短观大型制造业景气判断指数                        第四季            负10            负3
           日本短观大型非制造业景气判断指数                                         正5            正8
           日本短观小型制造业景气判断指数                                          负20           负14
           日本短观小型非制造业景气判断指数                                        负12            负9
           日本短观大型企业资本支出                                               5.00%          6.40%
           日本短观小型企业资本支出                                               2.90%           持平
 12月14日(五)                                                                                         
 0430      日本工业生产                                      10月修正值              --          +1.8%
           日本产能利用率指数(较上月)                              10月              --          -5.5%
 0200      新西兰公债外资持有比率                                  11月              --          60.4%
 0758      法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)                 12月初值            45.0           44.5
           法国Markit服务业PMI                                                     45.9           45.8
           法国Markit综合PMI                                                         --           44.3
 0828      德国Markit制造业PMI                                 12月初值            47.2           46.8
           德国Markit服务业PMI                                                     50.0           49.7
           德国Markit综合PMI                                                         --           47.9
 0858      欧元区Markit制造业PMI                               12月初值            46.6           46.2
           欧元区Markit服务业PMI                                                   47.0           46.7
           欧元区Markit综合PMI                                                     46.8           46.5
 1000      欧元区就业人口(较前季)                                第三季              --           持平
           欧元区就业人口(较上年同期)                                                --         -0.60%
 1000      欧元区HICP(较前月)                                  11月终值           -0.2%          +0.2%
           欧元区HICP(较上年同期)                                                 +2.2%          +2.2%
           欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较前月)                                 -0.1%          +0.3%
           欧元区扣除食品和能源的核心HICP(较上年同期)                             +1.5%          +1.6%
 1330      美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                         11月           -0.2%          +0.1%
           美国消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                    +1.9%          +2.2%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                                    +0.2%          +0.2%
           美国扣除食品与能源的核心CPI(较上年同期)                                +2.0%          +2.0%
 1330      美国实质所得(较前月)                                    11月           +0.1%          -0.2%
 1415      美国工业生产(较前月)                                    11月           +0.3%          -0.4%
           美国产能利用率                                                         78.0%          77.8%
 1530      美国ECRI一周领先指标                             12月7日当周              --          126.8
 

 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
 12月13日(四)                                                                                         
 GMT时间   经济指标/活动                                       公布时段            现值         预估值
 --        韩国央行公布基准利率                                    12月           2.75%          2.75%
 0030      澳洲新车销售                                            11月            持平             --
                                                                                         
                                                                                         
 0815      瑞士生产者/进口物价(较前月)                             11月            持平             --
           瑞士生产者/进口物价(较上年同期)                                        +1.2%             --
 0830      瑞士央行三个月瑞郎LIBOR目标                           第四季         0-0.25%          0.13%
 0900      意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)                   11月终值           -0.2%          -0.2%
           意大利消费者物价指数(CPI)(较上年同期)                                  +2.5%          +2.5%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                                 -0.3%          -0.3%
           意大利消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)                             +2.6%          +2.6%
 1100      英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                         12月            负12           负16
 1330      美国零售销售(较前月)                                    11月           +0.3%          +0.5%
           美国扣除汽车的零售销售(较前月)                                          持平           持平
 1330      美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                         11月           -0.8%          -0.5%
           美国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)                                    +1.5%          +1.8%
           美国核心PPI(较前月)                                                    +0.1%          +0.2%
           美国核心PPI(较上年同期)                                                +2.2%          +2.2%
 1330      美国一周初请失业金人数(万人)                     12月8日当周            34.3           37.0
           美国初请失业金人数四周均值(万人)                                       38.15             --
           美国续请失业金人数(万人)                         12月1日当周           319.8            321
 1330      加拿大新屋价格(较前月)                                  10月           +0.2%          +0.1%
 1500      美国企业库存(较前月)                                    10月           +0.4%          +0.4%
 2100      韩国出口物价(较上年同期)                                11月           -5.5%             --
           韩国进口物价(较上年同期)                                               -7.6%             --

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