版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:02 BJT

澳洲经济指标总览--12月13日

经济指标               时段         最新值    前月(季)值  下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                         1月8日
 商品及服务收支(亿澳元)      10月            逆差20.88   逆差14.20        
     出口(较前月)                                 持平         -1%        
     进口(较前月)                                  +3%         -2%        
                                                                          
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                   1月9日
     (较前月)                10月                 持平       +0.5%        
                                                                          
 就业市场(经季节调整)                                                  1月17日
 就业人口(较前月变动,千人)   11月                +13.9       +10.1        
 全职就业人口(较前月变动,千                       -4.2       +18.7        
 人)                                                                
 失业率                                           5.2%        5.4%        
 就业参与率                                      65.1%       65.2%        
                                                                          
 消费者物价指数(CPI)                                                   1月23日
 总体CPI(较前季)             第三季              +1.4%       +0.5%        
     (较上年同期)                                +2.0%       +1.2%        
 澳洲央行截尾均值(较前季)                        +0.7%       +0.5%        
     (较上年同期)                                +2.4%       +2.0%        
 澳洲央行加权中值(较前季)                        +0.8%       +0.7%        
     (较上年同期)                                +2.6%       +1.9%        
                                                                          
 国际贸易价格指数                                                      1月31日
 进口物价(较前季)            第三季              -2.4%       +2.4%        
 出口物价(较前季)                                -6.4%       +1.0%        
                                                                          
 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元)                                   3月5日
 经常帐收支                  第三季         赤字14.900  赤字12.369        
 商品与服务贸易收支                          逆差4.645   逆差2.114        
                                                                          
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                  3月6日
     (较前季)                第三季              +0.5%       +0.6%  
     (较上年同期)                                +3.1%       +3.7%  
 (完)

 (整理 戴素萍; 审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐