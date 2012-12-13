《全球主要央行动态》--12月13日

以下所列为上周四下午至本周四上午(12月6日-12月13日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同时还推出新一轮购债计划来刺激经济.美联储表示,只要未来一两年的通胀预计不会超过2.5%且通胀预期受控,上述新的利率承诺就不会改变.美联储启动新一轮公债购买计划来取代较为温和且即将到期的一项刺激措施,同时还下调了明年经济成长和通胀预估.美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期.

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四维持主要再融资利率在0.75%不变,同时亦维持存款工具利率在0.0%不变,隔夜贷款工具利率维持在1.50%不变.但考虑了降息选项,并预期2013年欧元区经济将再次萎缩.这为明年初可能降息留出了余地.委员会还讨论了将存款利率降至负值的提议.通过实际上向银行存款收取费用的做法,欧洲央行可以促使银行将资金投放到其它地方.欧洲央行总裁德拉吉称,管委会在广泛讨论了利率后决定维持利率不变.

欧洲央行总裁德拉吉周五表示,降息以刺激经济可能在某一时点带来本币贬值压力.若民间和公共部门背负沉重债务,当面临经济不振时央行几乎没有操作空间,而外部失衡与财政失衡开始得到缓解,去杠杆化正在有序进行.

欧洲央行管委会成员马库赫周五表示,若欧元区经济没有改善,欧洲央行明年可能会降息.

德国央行周五调降了该国的明年经济增长预估,因欧元区债务危机使该国经济受到影响.不过,该行又称,德国经济增速可能很快就会恢复.德国央行目前预计,今年德国经济将成长0.7%,低于稍早预估的成长1.0%.其并预计明年经济将增长0.4%,6月时预计为增长1.6%.不过德国央行预计2014年经济将健康成长1.9%.

**英国**

英国央行上周四一如预期维持货币政策不变,并且与上月一样,不增加公债购买和对经济的注资.为期两日的会议结束后,英国央行由九名成员组成的货币政策委员会(MPC)表示,指标利率将维持在纪录低位0.5%,不会增加3,750亿英镑(6,030亿美元)的购债规模.

英国央行总裁金恩于周一警告称,有太多国家正在尝试压低本币汇率来抵消全球经济增长迟缓带来的负面影响,且这一趋势或将在2013年愈演愈烈.

英国央行首席经济学家戴尔周三表示,一段时间内英国通胀率可能不会落回目标水准,因经济在应对金融危机引发的生活水准大幅下滑而调整.英国央行首席经济学家戴尔周三表示,一段时间内英国通胀率可能不会落回目标水准,因经济在应对金融危机引发的生活水准大幅下滑而调整.

**日韩**

韩国央行周四决定维持利率不变,连续第二个月按兵不动,以评估今年前两次降息的效果,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)最近一次货币宽松政策的影响.韩国央行总裁金仲秀在会后新闻发布会上称,维持利率不变的决议是一致通过的.

**加拿大**

加拿大央行总裁卡尼周二称,不会在6月赴任英国央行总裁之前匆忙做出任何政策决定.数月以来加拿大央行一直暗示下次利率行动将是升息."根据我的期限,而不是根据合适的、最佳的政策阶段制订政策,是完全错误的.我们不会试图在未来六个月内急于做出各种决定,"他表示.

**其它**

印尼央行周一维持指标利率在5.75%不变,一如预期. 印尼央行预计第四季GDP按年增长6.2%,2012年全年增长6.3%.