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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:17 BJT

表格: LME金属库存最新变化--12月13日

路透伦敦12月13日 - 
伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种       最新库存        变动
     铜         269,875        +675
     锡          11,645         +50
     铅         348,925      -2,000
     锌       1,229,650      +3,950
     铝       5,159,300      -8,350
     镍         137,598         -24
   铝合金        87,740        持平
   NASAAC       146,880        持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种     库存数据         库存分布              品种     库存数据         库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅     MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡     MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合金     MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>      NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
 

 (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)

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