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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆进一步突破83.50选择权障碍,上档仍有更多

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* 美元/日圆在83.50的选择权障碍于亚洲时段遭突破,在84.00有更多阻力

* 上方有卖盘及停止单

* 欧元/日圆阻力在110.00,现汇走势仍倾向上行

* 较接近的到期vanilla选择权包括执行价1.3080的欧元/美元选择权

* 其他还有执行价1.6100、1.6200的英镑/美元选择权,以及1.0500/20/50/60的澳元/美元选择权.(完)

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