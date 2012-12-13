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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的上档仍然受到卖单压制,欧元/日圆劲扬

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* 欧元/美元受到1.3100下方的卖单压制,一些是期权相关的卖盘.

* 上方有停损单.欧元/日圆仍然获得支撑,109.10上方的停损单已经被触发.

* 109.50上方有更多的欧元/日圆停损单,110.00上方的规模更大.

(编译 高琦; 审校 隋芬)

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