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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:48 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:美元/日圆上扬

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* 美元/日圆扩大涨幅,站上83.50,海外买单是主要推动力.

* 在84.00一线附近布有出口商的大量卖单,或许有一些是期权相关卖单.

* 澳元/美元今日交投较为平静,1.06附近的卖单令澳元上档受限.

* 关注点包括:瑞士央行政策声明,欧盟峰会,意大利情势,英国公债标售. (完)

(编译 高琦 审校 程琳)

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