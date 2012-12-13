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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 14:58 BJT

汇市简讯: 美元/日圆仍获买需支撑,海外买兴浓厚

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* 美元/日圆仍获买需提振,海外买兴浓厚

* 日圆再度面临抛压

* 在84.00处有更多选择权障碍，前方卖单尤为沉重

* 买单最高挂在83.00左右,一直向下延伸.(完)

(编译 王洋; 审校 郑茵)

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