台湾汇市: FED宽松效应遭遇央行打压,台币收盘微扬待财政悬崖磋商

* 央行今日较为积极买汇 * 外资遭遇压力改双向承作 * 明日主交投区料落29.040-29.100 路透台北12月13日 - 台币兑美元 周四收盘微扬0.7分.美国联邦储备理事会(美联储,FED)新一轮 宽松措施今日激励多数亚洲股汇齐涨,台币开盘随之偏强表现,然央行入市买汇力道加剧,防守台币逼近29元大 关,看好台币升值的外资遭遇压力转趋保守,难以突破近期交投框架. 汇银人士指出,台湾央行对FED宽松举措严阵以对,盘中在各种价位均见央行的美元买单,其入市阻升台币 银弹量能明显较近期放大,推升台币整体交易量放大,有效吓阻台币向下测试逼近29元,令盘面价位较上日相去 无几.但交易员认为央行今日动作意在缓升台币,尚未量能全开,近日如果国际美元再趋弱势,邻近韩元 再度升值,央行阻升力道或将再升高.而在央行释出阻升台币信号后,明日台币交投或于当前水位徘徊,暂看29. 040-29.100. "早上大家方向一致(推升台币),但老大(央行)抓(价格)上去以后,就顺势补回来了."一名本地银行交易员 说. 另名交易员指出,今日出口商卖汇力道不大,也是台币难以突破既有交投区间的原因之一.然而年底至明年 农历春节前,传统上台币资金需求升高,如果出口商集中于这段时间抛汇,将再度为台币升值带来压力.而韩元 近来强劲的走势也将是台币的参考指标之一,值得持续关注. 此外,在FED决策出炉后,美国财政悬崖磋商成为外汇市场的下一个观察重点.市场显然对年底前美国两党 是否能达成一致意见存疑,也令风险胃纳受到压抑.而亚币这段时间的涨幅,也令投资人对于是否近一步追高感 到犹豫. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%.美联储同 时还推出新一轮购债计划来刺激经济. 台股加权指数 周四收高0.87%报7,757.09点;外资及陆资今日在台股持续买超43.25亿台币,已连续 11日买超,累计买超金额达764.16亿台币. 在无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价也较上日再扩大,但未出现大 幅波动,FED推出宽松举措令市场的风险资产胃纳升温,看升台币情绪小幅增加,但谨慎心态依旧偏浓. 韩元兑美元 周四触及15个月高位,多数新兴亚洲货币微升,此前FED宣布了新一轮货币刺激措施 .韩元一度高见1,071.0,为2011年9月以来的最高位,但随后回吐部分涨幅. 明天重要事件包括欧洲理事会会议、欧洲制造业PMI初值、美国消费者物价指数(CPI).(完) 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元报价 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.101 29.108 29.039-29.110 29.110 7.88 6.91 元太外汇经纪公司 29.051 29.060 29.041-29.072 29.050 3.33 3.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.055/-0.045 -0.030/-0.015 美元/台币六个月期 -0.295/-0.275 -0.280/-0.245