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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:50 BJT

台湾央行: 共发行687亿台币存单,发行余额增1.5亿

路透台北12月13日 - 台湾央行周四公布,今日共发行687亿台币存单,
若相较存单到期金额685.5亿,存单发行余额增1.5亿.

   央行存单各天期发行金额如下:   
    
       天期       利率%   金额(亿台
                                币)
     30天期        0.87         603
     91天期        0.93          68
    182天期        1.05          16
  央行上日共发行6,326亿台币存单. 
        
  央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,90
5.4亿台币.  

  拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为负193亿台币;累计超
额准备为负703.08亿台币,加计前期1%的超额准备为750亿台币.(完)  



 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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