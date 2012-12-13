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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 15:25 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元小跌,等候瑞士央行会议

路透调查显示,多数经济分析师预估2013年瑞士央行将维持瑞郎汇率
上限,分析师亦预估央行将维持超低利率至2014年第二季.
    
    "瑞士央行即将进行的季度货币政策评估,不太可能会有重大变化,"瑞
银集团分析师Reto Huenerwadel称."在瑞士央行维持货币政策框架不变的
情况下,我们预期欧元/瑞郎汇率下限未来一季将继续在1.20附近."
    
    一些汇市分析师预测瑞郎的走软时间将更长,因欧元区解体的疑虑降
低.
    
    瑞士政府周四调降2013年经济成长预估. 
    
    0648GMT,瑞郎兑欧元较纽约收盘下跌0.1%,至1.2122.瑞郎兑美元持稳
于0.9259.
    
    0815GMT将公布瑞士生产者及进口物价数据,料将显示汇率上限是否仍
有助减轻瑞士的通缩压力.(完)

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