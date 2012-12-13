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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 15:39 BJT

《汇市简讯》美元/日圆守在亚洲盘中高位83.67略下方

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* 美元/日圆由83.14起涨,一路突破83.50的触碰失效选择权(knockout option),升至83.67

* 在83.50下方的卖盘遭到消化,卖单来源包括日本出口商及投资人.

* 据称有获利了结卖盘及短期应收帐款的对冲交易

* 海外投资人的日圆卖兴强劲

* 在84.00有更多期权障碍

* 买单从83.00上方开始向下挂出,多数有意逢低买进.(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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