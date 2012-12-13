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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 15:50 BJT

标题新闻: 印度央行12月料维持利率在8%不变,近一半受访者预计会调降现金准备金率--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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