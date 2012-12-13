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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 15:56 BJT

《汇市简讯》瑞郎承压,关注瑞士央行季度会议及欧元/瑞郎汇率下限讨论

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* 0815GMT公布瑞士11月生产者/进口物价数据

* 瑞士央行第四季货币政策会议0830GMT

* 会议结果公布前,有关负利率及瑞郎汇率上限的臆测,令瑞郎承压

* 美元/瑞郎卖盘在0.9270/75及0.9290/0.93,支撑在接近0.9250及下方

* 欧元/瑞郎卖盘在1.21中段水准,选择权相关价位据称在1.2200.(完)

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