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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:33 BJT

欧元债市: 意大利/德国指标公债利差缩窄,恢复到总理蒙堤提出辞职前水平

路透米兰12月13日 - 意大利借款成本周四早盘下跌,回吐本周稍早总理蒙堤宣布辞职后录得的涨幅.

0755 GMT,指标10年期BTP公债与可比德债利差 缩窄至325个基点,恢复至上周五稍晚的水平.

蒙堤上周末宣布,将在意大利2013年预算通过后辞职,加上前总理贝鲁斯柯尼表示将参加选举寻求第五个任期,周一引发债市下跌,将利差推升至360个基点上方.(完)

(编译 李春喜; 审校)

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