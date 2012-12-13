台湾货币市场: 国库券得标利率低于预期,短票利率恐有下滑压力

* 资金宽松令国库券得标利率低于预期

* 短票利率恐有下滑压力

记者 詹静宜

路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周四游走区间低位.交易员认为,市场资金宽松,令182天期国库券得标利率低于预期,料将使短票利率区间低位面临下滑压力,至于隔拆利率因已处低档,影响有限.

银行交易员表示,近两日央行存单发行量与到期量相差不大,尚难透露出央行冲销的明确态度,须再观察几天,若这股央行冲销量能有增温的话,银行间的资金调度操作将会较为大胆.

台湾央行周四代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.618%,低于市场预期的0.63%附近.银行业得标比重由上期的97.77%下降至93.33%,票券业得标比重则由上期的1.54%提高到6.67%.

"这种利率根本养(券)不起来!养券会赔钱."一位本地票券交易员说.

一位外商银行交易员指出,目前累积超额准备仍为负数,显示整体市场钱虽多但略显不均,而以往国库券都是外银去抢标的,这次"人不是我们杀的"!近期本土资金较滥,应是本土银行抢标的结果.

本地时间15:15,银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%,上日收在0.386%.今日区间在0.295-0.45%,上日收在0.295-0.44%.

一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,上日收在0.388-0.46%.

**发票量微增**

短票市场方面,票券商交易员表示,今天发票量微增,明天正逢周五发票量也会偏多,年底资金需求略有开始浮现;利率部份,月内短票利率区间在0.70%-0.72%,同于上日,跨月短票主要交投利率区间则在0.76-0.77%,亦与上日相仿.

银行交易员指出,由于国库券得标利率低于市场预期,可能带动短票利率区间低位下移,虽不愿意接受,但急需消化资金的一方还是会跟进,然近期发票量增温应可支撑短票利率急降.

台湾央行今日存单到期金额685.5亿台币,存单发行金额待央行稍晚公布.

本周存单到期总额为1兆4,288亿台币,本周五存单到期量为4,547.5亿台币.

拆款中心资料 显示,修正后周三超额准备为负193亿台币;累计超额准备为负703.08亿台币,加计前期1%的超额准备为750亿台币.

**公债RP利率持稳**