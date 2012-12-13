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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:27 BJT

菲律宾央行:维持指标利率在3.5%不变,符合路透调查预估

路透马尼拉12月13日 - 菲律宾央行周四维持指标利率在3.5%的纪录低位不变,符合市场预期.通胀预计温和,且内需强劲料使经济保持强劲增长.(完)

(编译 王丽鑫; 审校 隋芬)

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