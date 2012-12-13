版本:
中国
市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 16:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆选择权波动率上扬

0813GMT

* 美元/日圆选择权波动率上扬,多道上档选择权障碍已遭清除

* 日圆兑其他货币选择权波动率亦上扬,因日圆走软

* 澳元/美元,英镑/美元及欧元/美元波动率仍低迷,在五年低点附近

* 瑞士央行会议之前,欧元/瑞郎波动率出现买气,与现汇一致.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐