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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 16:54 BJT

欧洲汇市: 瑞郎兑欧元在瑞士央行宣布政策决定后小幅上涨

路透伦敦12月13日 - 瑞郎兑欧元 周四小幅上涨,此前瑞士央行表示将维持瑞郎/欧元汇率上限在1.20不变.

瑞士央行重申,准备买入无限量的外汇.

欧元/瑞郎 下跌,追平日低1.2105,瑞士央行宣布政策决定之前位于约1.2117.

瑞郎近日一路下滑,因瑞士银行业者表示将对瑞郎存款实施负利率.(完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)

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