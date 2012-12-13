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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:14 BJT

重发-瑞士央行:预计2013年通胀率为负0.1%,经济增长率约为1%

* 瑞士央行预计2013年通胀率为负0.1%(前次预估为0.2%

* 瑞士央行预计2012年经济增长率约为1%(与前次预估相符

* 瑞士央行预计2013年经济增长约1-1.5%

* 瑞士央行预计2012年通胀率为负0.7%(前次预估为负0.6%

* 瑞士央行预计2014年通胀率为0.4%(与前次预估相符 (重发以补充原文usn)(完)

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