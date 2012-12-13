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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 17:05 BJT

香港已公布经济指标--2012/12/13

时间                经济指标           按年%     前月(季)按年  上年同月(
                                                              %          季)按年%
      2012年10月              零售值             +4.0         +9.4        +23.0
      2012年10月              零售量             +3.6         +8.5        +15.0
     2012年第三季        本地生产总值(GDP)       +1.3         +1.2         +4.3
      2012年10月       综合消费物价指数(CPI)     +3.8         +3.8         +5.8
                                                                        
      2012年10月       甲类消费物价指数(CPI      +4.3         +4.3         +5.2
                                A)                                      
        失业率              12年8-10月        12年7-9月    11年8-10月        
                               3.4%              3.3%         3.3%           
 (以下以10亿港元为单                             当月         前月       上年同期
         位)                                                            
      2012年10月           贸易赤字/盈余        -42.7        -45.2        -23.1
 注: *为已经更新
    ^经修订数据. (完)

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