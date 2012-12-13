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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 16:46 BJT

《汇市简讯》欧元/美元选择权波动率承压

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* 欧元/美元期权波动率仍走疲,且全线承压

* 一个月期价平选择权波动率仅6.8%,三个月期7.55%,一年期9.05%

* 上述天期期权近期触及的五年低点分别为6.675%,7.1%及8.9%,构成支撑

* 风险逆转指标逼近日前触及的两年低点,因现汇测试1.3100障碍.(完)

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