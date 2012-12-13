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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:20 BJT

意大利评等: 穆迪称政治动荡给意大利信贷评级造成的影响是有限的

路透米兰12月13日 - 评级机构穆迪周四称:

* 政治动荡给意大利信贷评级造成的影响是有限的

* 意大利总理蒙堤的多数改革方案已经在意大利议会通过

* 预计下一届意大利政府将遵守蒙堤预算法案中的多数内容 (完)

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