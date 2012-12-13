版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 17:40 BJT

台湾债市: 101/9R期10年公债中,银行业买超14亿台币

路透台北12月13日 - 台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统
中,10年增额公债101/9R 交易资料如下:(单位:亿台币)
       业别        买进        卖出  买卖超金额
                                               
     银行业       66.00       52.00      +14.00
     票券业        0.00       10.00      -10.00
     证券业       24.50       28.50       -4.00

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐