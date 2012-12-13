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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 17:21 BJT

瑞士央行: 继续表明限制瑞郎升势的决心

路透12月13日 - 瑞士央行理事祖布鲁克称:

* 瑞士央行无意造成市场扭曲与影响海外汇价走势

* 预计欧元区将在2013年走出衰退,仍有很大不确定性

* 不排除瑞士央行可能必需再次大举干预以执行汇价限制 (完)

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