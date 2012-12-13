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亚洲 | 2012年 12月 13日 星期四 17:24 BJT

台湾债市: 101/9期借券成交42亿台币,加权平均利率0.5241%

路透台北12月13日 - 台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节
如下:
    
      期别       成交值    最高利率    最低利率  加权平均利  可交易余额  (上日余额)
                                                        率                         
      101/9          42      0.6001      0.4000      0.5241       142.5    (143.5) 
 
注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币,无条件省略小数点后数值,利率单位为%.(完)

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