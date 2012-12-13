版本:
中国
货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 18:22 BJT

欧洲金融: ECB须使货币政策与银行监管角色相互独立--管委利卡宁

"欧洲央行的货币政策必须是自主且独立的,而监管也必须是独立的…以避免利益冲突."利卡宁在一次记者会上表示.(完)

(编译 隋芬; 审校 程琳)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐