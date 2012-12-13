路透基点: 台湾长荣旗下青标海运贷款案展开筹组--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士指出,台湾长荣海运旗下青标海运有限公司的2亿美元七年期定期贷款,已由第一银行展开筹组.
这项贷款由长荣海运担保,分为1.60亿美元定期贷款,用于购买货柜船,以及4,000万美元定期贷款,用于再融资.
贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点.若台北金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR差距超过35个基点,借款方将支付超出部份利率.
以三个层级邀请银行参贷:承诺4,000万美元或以上者,最高综合收益135.7个基点,费用25个基点,获得统筹主办行及簿记行头衔;承诺3,000-3,900万美元者,综合收益133.9个基点,费用17个基点,及统筹主办行头衔;承诺2,000-2,900万美元者,综合收益132.3个基点,费用10个基点,及经理行头衔.
若动用额度低于80%,将有一笔15个基点的承诺费.
贷款分12期,每半年不等额偿还,宽限期1.5年,平均期限4.36年.
回覆期限1月11日.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 高琦)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。