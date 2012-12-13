路透基点: 台湾长荣旗下青标海运贷款案展开筹组--RLPC

路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点报导,市场消息人士指出,台湾长荣海运旗下青标海运有限公司的2亿美元七年期定期贷款,已由第一银行展开筹组.

这项贷款由长荣海运担保,分为1.60亿美元定期贷款,用于购买货柜船,以及4,000万美元定期贷款,用于再融资.

贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码130个基点.若台北金融业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR差距超过35个基点,借款方将支付超出部份利率.

以三个层级邀请银行参贷:承诺4,000万美元或以上者,最高综合收益135.7个基点,费用25个基点,获得统筹主办行及簿记行头衔;承诺3,000-3,900万美元者,综合收益133.9个基点,费用17个基点,及统筹主办行头衔;承诺2,000-2,900万美元者,综合收益132.3个基点,费用10个基点,及经理行头衔.

若动用额度低于80%,将有一笔15个基点的承诺费.

贷款分12期,每半年不等额偿还,宽限期1.5年,平均期限4.36年.

回覆期限1月11日.(完)