重温稿-台湾货币市场: 国库券得标利率低于预期,短票利率恐有下滑压力

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 资金宽松令国库券得标利率低于预期
* 短票利率恐有下滑压力
记者 詹静宜
路透台北12月13日 - 台湾银行间短率周四游走区间低位.交易员认为,市场资金宽松,令182天期国库券得标利率低于预期,料将使短票利率区间低位面临下滑压力,至于隔拆利率因已处低档,影响有限.
银行交易员表示,近两日央行存单发行量与到期量相差不大,尚难透露出央行冲销的明确态度,须再观察几天,若这股央行冲销量能有增温的话,银行间的资金调度操作将会较为大胆.
台湾央行周四代财政部标售182天期国库券,其决标贴现率为0.618%,低于市场预期的0.63%附近.银行业得标比重由上期的97.77%下降至93.33%,票券业得标比重则由上期的1.54%提高到6.67%.
"这种利率根本养(券)不起来!养券会赔钱."一位本地票券交易员说.
一位外商银行交易员指出,目前累积超额准备仍为负数,显示整体市场钱虽多但略显不均,而以往国库券都是外银去抢标的,这次"人不是我们杀的"!近期本土资金较滥,应是本土银行抢标的结果.
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%,上日收在0.386%.今日区间在0.295-0.45%,上日收在0.295-0.44%.
一周(2-7天)拆款今日区间落在0.388-0.45%,上日收在0.388-0.46%.
**发票量微增**
短票市场方面,票券商交易员表示,今天发票量微增,明天正逢周五发票量也会偏多,年底资金需求略有开始浮现;利率部份,月内短票利率区间在0.70%-0.72%,同于上日,跨月短票主要交投利率区间则在0.76-0.77%,亦与上日相仿.
银行交易员指出,由于国库券得标利率低于市场预期,可能带动短票利率区间低位下移,虽不愿意接受,但急需消化资金的一方还是会跟进,然近期发票量增温应可支撑短票利率急降.
台湾央行周四公布,今日共发行687亿台币存单,若相较存单到期金额685.5亿,存单发行余额增1.5亿.
本周存单到期总额为1兆4,288亿台币,本周五存单到期量为4,547.5亿台币.
拆款中心资料 显示,周四超额准备为负53亿台币;累计超额准备为负756亿台币,加计前期1%的超额准备为697亿台币.
**公债RP利率持稳**
台湾公债10天期附买回(RP)利率持稳在既有区间.市场资金浮滥依旧,但区间底部也相当坚实,无论公债或公司债利率都无法跌破0.70%、0.80%整数关卡. 一证券商交易员指出,市场资金状况每天都差不多,只能用一个"滥"字形容,由于资金调度无虞,除了投信外,许多银行及寿险愿意以相同的利率跨过年底. "投信资金做不出来,要等到月底才会跨."他说. 另一证券商交易员也表示,投信资金落点的安排仍以月内为主,银行与寿险的公司债则已落到明年1月的第一或第二周. 证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.70-0.72%.一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.80-0.82%,少数在0.83%. 交易商指出,本周紧缩因素尚有周五61亿台币的台新银行金融债券交割.(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。