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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 18:25 BJT

国际油市: OPEC秘书长称并不担心油价

路透维也纳12月13日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长称目前的油价可以接受,不担心明年上半年库存上升的可能性.(完)

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