路透基点: April Fine Paper循环贷款完成签约--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,April Fine Paper Holdings Ltd已与六家银行签署1.20亿美元有担保循环贷款.
这六家银行包括:荷兰银行承贷3,300万美元,Citic International Bank承贷2,100万美元,三菱东京日联银行、国泰世华银行、工银亚洲、及Raiffeisen Bank International各承贷1,650万美元.
荷兰银行及Citic International Bank为主办行,其余为安排行.
一如先前报导,这笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点,承诺费50个基点.
承诺5,000万美元或以上者,综合收益357个基点,费用200个基点,及牵头行头衔;承诺2,500-4,900万美元者,综合收益340个基点,费用150个基点,及主办行头衔;承诺1,500-2,400万美元者,综合收益333个基点,费用130个基点,及安排行头衔.
母公司Peak Pulp & Paper和子公司April Fine Paper (Holdings)及April Fine Paper Trading Ltd为担保人.
另一方面,同属新加坡金应集团(RGE)的赛得利国际,正透过SC International Macao Commercial Offshore Ltd在市场筹办一笔5亿美元贷款.牵头行为荷兰银行、Banco Itau、西班牙国际银行及瑞穗实业银行,贷款分为4亿美元五年期分期偿还货款,及1亿美元三年期循环贷款.
定期贷款利率较LIBOR加码387.5个基点,循环贷款利率加码362.5个基点,承诺费125个基点.(完)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。