路透基点: April Fine Paper循环贷款完成签约--RLPC

路透香港12月13日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士指出,April Fine Paper Holdings Ltd已与六家银行签署1.20亿美元有担保循环贷款.

这六家银行包括:荷兰银行承贷3,300万美元,Citic International Bank承贷2,100万美元,三菱东京日联银行、国泰世华银行、工银亚洲、及Raiffeisen Bank International各承贷1,650万美元.

荷兰银行及Citic International Bank为主办行,其余为安排行.

一如先前报导,这笔贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点,承诺费50个基点.

承诺5,000万美元或以上者,综合收益357个基点,费用200个基点,及牵头行头衔;承诺2,500-4,900万美元者,综合收益340个基点,费用150个基点,及主办行头衔;承诺1,500-2,400万美元者,综合收益333个基点,费用130个基点,及安排行头衔.

母公司Peak Pulp & Paper和子公司April Fine Paper (Holdings)及April Fine Paper Trading Ltd为担保人.

另一方面,同属新加坡金应集团(RGE)的赛得利国际,正透过SC International Macao Commercial Offshore Ltd在市场筹办一笔5亿美元贷款.牵头行为荷兰银行、Banco Itau、西班牙国际银行及瑞穗实业银行,贷款分为4亿美元五年期分期偿还货款,及1亿美元三年期循环贷款.