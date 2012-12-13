重发-欧洲已公布经济指标--2012/12/13

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP): 英国 第三季 +1.0-@-r -0.4-@-f -0.1-@-r 德国 第三季 +0.2-@-f +0.3-@-f +0.4-u-f 法国 第三季 +0.2-p -0.1-r +0.2-p 意大利 第三季 -0.2-f -0.7-f -2.4-f 消费者物价指数(CPI): 英国 10月 +0.5 +0.4 +2.7 德国 11月 -0.1-f 持平-f +1.9-f 法国(HICP) 11月 -0.2 +0.2 +1.6 意大利(HICP) 11月 -0.3-f +0.3-f +2.6-f 生产者物价指数(PPI): 英国 10月 +0.1 +0.5-r +2.5 德国 10月 持平 +0.3 +1.5 法国 10月 +0.5 +0.4-r +2.9 意大利 10月 -0.3 -0.1 +2.3 失业率: 当月(季)% 上月(季)% 英国 11月 4.8 4.8 德国 11月 6.9-@ 6.9-@-r 法国 第二季 10.2-@ 10-@-r 意大利 10月 11.1-@ 10.8-@-r (注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大........US/ECICN 日本.........JP/ECICN
欧洲...............EU/ECICN 台湾.........TW/ECICN
中国..........ECI-DIARY-CDS 全球主要国家 ECI/ALLCN 已公布经济指标一览
美国...............ECI/USCN 日本.........ECI/JPCN
欧洲...............ECI/EUCN 韩国.........ECI/KRCN
中国.................ECI/CN 香港.........ECI/HKCN
澳洲..............AU/STATCN 台湾.........ECI/TWCN (编译 田建华; 审校 王丽鑫)
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。