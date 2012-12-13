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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 21:59 BJT

汽车产业: 沃尔沃与中国国开行签订12亿美元贷款协议

路透斯德哥尔摩12月13日 - 沃尔沃周四表示,已经于中国开发银行签订贷款协议.

沃尔沃在声明中称,签订9.22亿欧元(12亿美元)的贷款协议,2020年到期.沃尔沃将用这笔资金偿还当前贷款.

沃尔沃称,新贷款有助于改善公司贷款期限结构,未来数年公司有约6亿欧元贷款到期.瑞典债务办公室表示,沃尔沃与国开行签订协议后,提前偿还了欧洲投资银行的贷款.(完)

(编译 田建华; 审校 王丽鑫)

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